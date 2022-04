Concours Hippique Groupama Club Bacqueville-en-Caux Bacqueville-en-Caux Catégories d’évènement: Bacqueville-en-Caux

Seine-Maritime

Concours Hippique Groupama Club Bacqueville-en-Caux, 1 mai 2022, Bacqueville-en-Caux. Concours Hippique Groupama Club Bacqueville-en-Caux

2022-05-01 – 2022-05-01

Bacqueville-en-Caux Seine-Maritime Venez assister au concours hippique à l’hippodrome de Bacqueville-en-Caux !

Le 30 Avril et 1er mai concours hippique amateur comptant pour le circuit Grand Régional Normandie, organisé par L’ABAC association bacquevillaise des amis du cheval. Abac.asso@wanadoo.fr Venez assister au concours hippique à l’hippodrome de Bacqueville-en-Caux !

dernière mise à jour : 2022-03-10 par

