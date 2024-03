Concours hippique Centre Equestre du Bel Air Mesquer, samedi 27 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-27T09:00:00+02:00 – 2024-04-27T19:00:00+02:00

Fin : 2024-04-28T09:00:00+02:00 – 2024-04-28T19:00:00+02:00

Épreuves CSO toutes hauteurs du club poney aux pros.

Bar et restauration sur place. Entrée gratuite.

Centre Equestre du Bel Air Route de Piriac 44420 Mesquer Mesquer 44420 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 06 08 24 32 74 »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 74 74 55 56 »}, {« type »: « email », « value »: « ecuries.belair@gmail.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.centre-equestre-du-bel-air.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.labaule-guerande.com/concours-hippique-mesquer.html »}]

FAMILLE JEUNESSE