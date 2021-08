Saint-Arnoult Saint-Arnoult Calvados, Saint-Arnoult Concours hippique caritatif Saint-Arnoult Saint-Arnoult Catégories d’évènement: Calvados

Saint-Arnoult

Concours hippique caritatif Saint-Arnoult, 22 août 2021, Saint-Arnoult. Concours hippique caritatif 2021-08-22 09:00:00 09:00:00 – 2021-08-22 Pôle International du Cheval Longines Deauville 14 avenue Ox and Bucks

Saint-Arnoult Calvados Saint-Arnoult Le Rotary Club de Deauville organise un concours hippique (entraînement) au Pôle International du Cheval Longines au profit d’enfants en situation de handicap. Le début des épreuves aura lieu à 9h.

1ère épreuve : 2 phases (0,70m)

2ème épreuve : Débutants, Poneys (0,40m)

3ème épreuve : Vitesse (0,90m)

Lieu Saint-Arnoult Adresse Pôle International du Cheval Longines Deauville 14 avenue Ox and Bucks Ville Saint-Arnoult