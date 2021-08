Fontainebleau Fontainebleau Fontainebleau, Seine-et-Marne Concours Haras du Cottard Fontainebleau Fontainebleau Catégories d’évènement: Fontainebleau

Seine-et-Marne

Concours Haras du Cottard Fontainebleau, 13 août 2021, Fontainebleau. Concours Haras du Cottard 2021-08-13 – 2021-09-15 RN 152 – Route d’Orléans Le Grand Parquet

Fontainebleau Seine-et-Marne Fontainebleau Seine-et-Marne Île-de-France Venez admirer les couples cavaliers/chevaux qui concourent sur les pistes du Grand Parquet !

Trois jours de saut d’obstacles, avec un village exposant, des points de restauration et un concert le samedi soir ! contact@grandparquet.com +33 1 64 23 42 87 https://www.grandparquet.com/event/concours-fontainebleau-by-haras-du-cottard/ dernière mise à jour : 2021-08-02 par Fontainebleau Tourisme Seine et Marne Attractivité – source : Apidae TourismeSeine et Marne Attractivité – source : Apidae Tourisme

Détails Catégories d’évènement: Fontainebleau, Seine-et-Marne Autres Lieu Fontainebleau Adresse RN 152 - Route d'Orléans Le Grand Parquet Ville Fontainebleau lieuville 48.39088#2.67583