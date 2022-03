Concours FoodTech « Des Fruits. Des Légumes. Et des Idées ! » : déposez votre candidature avant le 10 mai France

Concours FoodTech « Des Fruits. Des Légumes. Et des Idées ! » : déposez votre candidature avant le 10 mai France, 10 mai 2022, . Concours FoodTech « Des Fruits. Des Légumes. Et des Idées ! » : déposez votre candidature avant le 10 mai

France, le mardi 10 mai à 08:00

L’objectif ? Identifier les solutions innovantes qui facilitent le parcours d’achat et l’expérience de consommation dans la filière des fruits et légumes frais. A gagner ? Un programme d’accélération inédit sur 6 mois avec Panel Consommateurs, mentoring d’experts “métiers”, tests, mise en relation commerciale, etc… Le dépôt des projets est ouvert jusqu’au 10 mai. Vous êtes : * une Startup, * un écosystème entrepreneuriat ou innovation, * un acteur académique ou recherche, * le porteur d’un projet, d’une nouvelle solution technologique, d’une nouvelle solution servicielle, d’une initiative à impact positif pour l’achat ou la consommation de F&LF, * un acteur de la filière des Fruits et Légumes frais ? Ce Concours est pour vous ! ### Déroulement * Dépôt de projets jusqu’au 10/05/2022 > Dépôt des solutions par les porteurs de projets ou startups, premier dialogue d’approfondissement pour que le jury dispose de tous les élements * Sélection des lauréats le 17/05/2022 > Pitch en visio des 6 à 12 projets sélectionnés par le Jury Officiel le Lundi 16 mai. Sélection après évaluation par le jury de 3 à 6 Startups ou solutions innovantes pour la 1ère promotion * Etudes qualitatives > Réalisation d’un terrain d’études qualitatives approfondi sous forme de Forum en ligne auprès de 3 panels de 30 Consommateurs chacun (soit 90 consommateurs) : 1) Jeunes adultes 2) Parents avec enfants ou adolescents 3) Faible consommateurs sous contraintes * Début du programme d’accélération > Accélération des projets sélectionnés Concours pour les porteurs de projet dans la Foodtech, organisé par le GT INNOVATION INTERFEL en collaboration avec CTIFL et APRIFEL. Impulsé par MANGER DU SENS. France bretagne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-10T08:00:00 2022-05-10T23:59:00

Détails Autres Lieu France Adresse bretagne lieuville France

France https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//