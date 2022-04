Concours “Fleurir Issy” 2022 Centre Administratif Municipal, 1 avril 2022, Issy-les-Moulineaux.

Concours “Fleurir Issy” 2022

du vendredi 1 avril au vendredi 13 mai à Centre Administratif Municipal

**Fleurir Issy : inscriptions du 1er avril au 15 mai 2022** ———————————————————– Après le succès de la première édition de “[Fleurir Issy](https://www.issy.com/decouvrir-issy/agir-pour-le-climat/preserver-la-vie-animale-et-vegetale-en-ville/concours-fleurir)” en 2021, le concours de balcons et jardins fleuris sera renouvelé en 2022, permettant à chacun d’embellir la ville et de renforcer la biodiversité urbaine. Ville aux 3 fleurs du label Villes et Villages Fleuris, Issy-les-Moulineaux a également été labellisée “Territoire engagé pour la nature” en 2021, et, grâce à Fleurir Issy, les Isséens peuvent à leur tour accélérer la transition verte de la ville qui s’est engagée sur la voie de la neutralité carbone avec l’adoption d’un budget climat. [Les inscriptions](https://www.issy.com/decouvrir-issy/agir-pour-le-climat/preserver-la-vie-animale-et-vegetale-en-ville/concours-fleurir) seront ouvertes à tous les Isséens, à titre individuel ou collectif. Les associations (notamment les gestionnaires de jardins partagés), les écoles et les entreprises pourront ainsi participer pour la première fois au concours. Les participants au dispositif “Jardiner ma ville” pourront aussi concourir. Les inscriptions, gratuites, seront ouvertes **du 1er avril au 15 mai 2022 via un formulaire en ligne ou par téléphone au 01 41 23 80 00**. La seule condition pour participer sera d’être visible depuis l’espace public. Catégories “Jardins fleuris ou potagers” et “Balcons et fenêtres fleuris” ————————————————————————- Les participants peuvent concourir dans l’une des 2 catégories suivantes : * **Jardins fleuris ou potagers** * **Fenêtres ou balcons fleuris** Les lauréats de l’Edition 2021 ne pourront pas concourrir cette année, mais pourront recandidater en 2023. Le jury fondera son jugement sur des critères d’esthétisme, de prise en compte de la biodiversité et de gestion durable des végétaux. Pour bénéficier de conseils, rdv sur cet article : [[https://www.issy.com/decouvrir-issy/agir-pour-le-climat/preserver-la-vie-animale-et-vegetale-en-ville/action-4-je](https://www.issy.com/decouvrir-issy/agir-pour-le-climat/preserver-la-vie-animale-et-vegetale-en-ville/action-4-je)](https://www.issy.com/decouvrir-issy/agir-pour-le-climat/preserver-la-vie-animale-et-vegetale-en-ville/action-4-je)

Sur inscription, Gratuit

Centre Administratif Municipal 47 rue du Général Leclerc, 92130 Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-01T10:00:00 2022-04-01T20:30:00;2022-04-08T10:00:00 2022-04-08T20:30:00;2022-04-15T10:00:00 2022-04-15T20:30:00;2022-04-22T10:00:00 2022-04-22T20:30:00;2022-04-29T10:00:00 2022-04-29T20:30:00;2022-05-06T10:00:00 2022-05-06T20:30:00;2022-05-13T10:00:00 2022-05-13T20:30:00