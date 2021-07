Tuffé Val de la Chéronne Tuffé Val de la Chéronne Sarthe, Tuffé Val de la Chéronne CONCOURS EXTREME COWBOY RACE Tuffé Val de la Chéronne Tuffé Val de la Chéronne Catégories d’évènement: Sarthe

Tuffé Val de la Chéronne

CONCOURS EXTREME COWBOY RACE Tuffé Val de la Chéronne, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Tuffé Val de la Chéronne. CONCOURS EXTREME COWBOY RACE 2021-07-23 09:00:00 – 2021-07-25 17:00:00

Tuffé Val de la Chéronne Sarthe Tuffé Val de la Chéronne Sarthe Venez vivre le temps d’un week-end à l’époque des cowboys ! Tir à l’arc, lancé de couteau, exposition de voitures américaines, camp amérindien, lancé de fer à cheval, intitiation à la danse country et bien sûr épreuves équestres seront aux rendez-vous !

west-race72@outlook.com +33 6 64 18 76 95

Détails Catégories d’évènement: Sarthe, Tuffé Val de la Chéronne Étiquettes évènement : Autres Lieu Tuffé Val de la Chéronne Adresse Ville Tuffé Val de la Chéronne lieuville 48.10974#0.53818

