2022-06-20 – 2022-06-25

Taller Landes Taller Règlement du concours auprès de l’association Taller Culture et Patrimoine.

Du 2 au 29 mai 2022 : Envoi ou dépôt des photos et du contrat.

Du 20 au 25 juin 2022 : Exposition des photos à la salle des réunions.

Le 25 juin à 18h : Remise des prix et apéritif. Règlement du concours auprès de l’association Taller Culture et Patrimoine.

Le 25 juin à 18h : Remise des prix et apéritif. +33 6 86 43 38 81 Règlement du concours auprès de l’association Taller Culture et Patrimoine.

Le 25 juin à 18h : Remise des prix et apéritif. Yohan ESPIAUBE

