Beauzelle Salle Garossos Beauzelle, Haute-Garonne Concours expo 2021 : “La couleur du temps” – Du 15 au 17 octobre Salle Garossos Beauzelle Catégories d’évènement: Beauzelle

Haute-Garonne

Concours expo 2021 : “La couleur du temps” – Du 15 au 17 octobre Salle Garossos, 15 octobre 2021, Beauzelle. Concours expo 2021 : “La couleur du temps” – Du 15 au 17 octobre

du vendredi 15 octobre au dimanche 17 octobre à Salle Garossos

**Pour cette nouvelle édition, les participant devront proposer des œuvres sur le thème : ” la couleur du temps**” Ça vous inspire ? Que vous soyez artiste professionnel ou amateur, inscrivez-vous jusqu’au vendredi 30 septembre pour concourir ! Choix de la technique libre : huile, pastel, aquarelle, dessin… Faites places à votre créativité _**Les œuvres devront être déposées à la salle Garossos le mercredi 13 Octobre à partir de 17h30.**_

Sur inscription

L’édition 2021 du concours de peinture et sculpture aura lieu les vendredi 15, samedi 16 et dimanche 17 octobre à la salle Garossos. Salle Garossos 249 Rue du Riou, 31700 Beauzelle Beauzelle Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-15T09:00:00 2021-10-15T18:00:00;2021-10-16T09:00:00 2021-10-16T18:00:00;2021-10-17T09:00:00 2021-10-17T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Beauzelle, Haute-Garonne Autres Lieu Salle Garossos Adresse 249 Rue du Riou, 31700 Beauzelle Ville Beauzelle lieuville Salle Garossos Beauzelle