CONCOURS ÉTUDIANT | Terre de Caylus Jardins partagés de Caylus Castelnau-le-Lez, mercredi 24 avril 2024.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-24T14:00:00+02:00 – 2024-04-24T18:00:00+02:00

Ouverture des inscriptions et présentation le 22 février à 13h – Inscriptions ouvertes jusqu’au 29 mars – rendu et jury les 22 & 24 avril

« La place du vivant dans la ville contemporaine est une question essentielle dans l’acte de construire. Face aux enjeux du réchauffement climatique et à la raréfaction des énergies, il est essentiel de construire autrement pour s’inscrire dans un développement durable, tout en écoutant les scientifiques, climatologues, chercheurs, urbanistes… L’humain restant au cœur du projet.

Dans un écrin de verdure, une nouvelle zone d’habitation s’est créée il y a 5 ans, à Castelnau Le Lez. De cet éco-quartier, quelques passionnés ont fait naître un jardin partagé. Écouter les anciens, pour leurs bonnes pratiques, et les jeunes pour les nouvelles technologies, une mixité qui a conduit l’association, Terre de Caylus, à créer un havre de paix et de belle culture. Lieu d’expression et de création, lieu de savoir-faire et d’apprentissage, modelé par les aïeux pour leurs enfants. Un jardin est une occupation intense, il se développe en respectant l’existant. Les habitants du quartier aiment s’y retrouver pour aussi se détendre.

Les architectes sont naturellement des acteurs essentiels pour améliorer le quotidien, et faire cohabiter nature et ville, tel est l’enjeu de ce concours. »

Par la création d’un espace convivial au sein du jardin partagé Terre de Caylus, l’enjeu de ce concours est d’inviter les étudiants à repenser l’intégration du vivant en milieu urbain, la cohésion entre agriculture urbaine biodiversité, ceci sans oublier le rôle central de l’humain.

Les inscriptions se font par mail à concours.maom@gmail.com, avec une adhésion automatique à la MAOM pour les étudiants.

Ce concours est organisé en partenariat avec l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Montpellier, ENSAM.

