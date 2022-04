Concours et Jeu de Piste pour Pâques au Parc Animalier Gramat Gramat Catégories d’évènement: Gramat

Concours et Jeu de Piste pour Pâques au Parc Animalier Gramat, 16 avril 2022, Gramat. Concours et Jeu de Piste pour Pâques au Parc Animalier Gramat

2022-04-16 10:00:00 – 2022-04-18 18:30:00

Gramat Lot Gramat EUR Programme du concours:

“Viens peindre ton oeuf de Pâques”

1 er Prix

10 Kilos de chocolat et l’activité Soigneur d’un Jour

2 e Prix

Un Nourrissage en famille avec la Visite Libre du parc

3 e Prix

Un Abonnement Enfant Annuel La Parc animalier propose un concours et un jeu de piste tous les jours pour le week-end de Pâques.

Aussi tous les jours:

11h30 : nourrissage des loups

15h00 : nourrissage de la loutre

Gramat

