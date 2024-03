Concours et exposition « Photo en mai » Baraqueville, jeudi 20 juin 2024.

Cette édition 2024, reprise par la Mairie de Baraqueville, se veut directement associée à l’inventaire de la faune sauvage en Pays Ségali.

> Théo Bonnefous, photographe animalier, sera le parrain de cette édition. Amoureux de la nature depuis son plus jeune âge, Théo vit au fil des saisons. Que ce soit les naissances au printemps, le développement des jeunes en été, le brame du cerf l’automne ou encore la faune s’adaptant à la rudesse de l’hiver, il ne cesse de s’émerveiller devant le vivant.

> 3 catégories sont attendues cette année

1. L’inventaire de la faune sauvage en Pays Ségali vu par les enfants (5-18 ans) ;

2. L’inventaire de la faune sauvage vu par les adultes (sans limite d’âge) ;

3. Les espèces volantes identifiées en Aveyron.

> Les inscriptions au concours sont ouvertes pour l’ensemble des catégories du vendredi 1er mars au dimanche 19 mai 2024 auprès de Dorothée SERGES.

Retrouvez l’ensemble des informations relatives à cet événement sur le site de la Mairie de Baraqueville https://www.baraqueville.fr/.

> Le jury et les prix

La sélection des lauréats sera effectuée par un jury composé d’acteurs locaux et de professionnels de la photographie. Théo présidera le jury.

> 2 temps forts

– Le 25 mai à 18h30, vernissage et inauguration, sur le parvis de la mairie en présence de Théo.

– Le 20 juin à 18h30, remise du prix du public. En effet, entre le 25 mai et le 20 juin, les visiteurs pourront participer au prix du public en votant pour les clichés de leur choix. Clôture de cet événement autour d’un pot de l’amitié et d’une intervention de Théo sur les documentaires animaliers qu’il a réalisés.

> Sortie initiation photo et découverte des espèces au Lac du Val de Lenne

L’inventaire de la faune sauvage en Pays Ségali est prévue le 18 mai à 10h. Nous vous donnons rendez-vous sur le parking du Val de Lenne (en face de la Maison des jeunes). Trame bleue est une animation du CPIE sur la biodiversité et l’eau à destination d’un public familial. On y abordera les petites bêtes de l’eau mais aussi toutes les espèces liées de près ou de loin à ce milieu (mammifères, amphibiens, oiseaux, insectes, etc.). Cet inventaire photographique pourra être transmis à l’EPAGE VIAUR dans le cadre de leurs travaux à venir sur l’environnement en Pays Ségali. Les prises de vues pourront concourir à cette édition 2024.

