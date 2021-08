Victot-Pontfol Victot-Pontfol Calvados, Victot-Pontfol Concours équestre de saut d’obstacle Victot-Pontfol Victot-Pontfol Catégories d’évènement: Calvados

Victot-Pontfol

Concours équestre de saut d’obstacle Victot-Pontfol, 10 septembre 2021, Victot-Pontfol. Concours équestre de saut d’obstacle 2021-09-10 08:00:00 08:00:00 – 2021-09-12 19:00:00 19:00:00 Haras de la Vallée D16

Victot-Pontfol Calvados Victot-Pontfol Pendant trois jours, le Haras de la Vallée accueille le concours PRO et Amateurs. Restauration possible sur place. Pendant trois jours, le Haras de la Vallée accueille le concours PRO et Amateurs. Restauration possible sur place. info@haras-vallee.com +33 6 03 77 67 73 Pendant trois jours, le Haras de la Vallée accueille le concours PRO et Amateurs. Restauration possible sur place. dernière mise à jour : 2021-07-30 par

Détails Catégories d’évènement: Calvados, Victot-Pontfol Autres Lieu Victot-Pontfol Adresse Haras de la Vallée D16 Ville Victot-Pontfol lieuville 49.1523#-0.00666