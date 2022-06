concours équestre de saut d’obsacles Pertuis Pertuis Catégories d’évènement: 84120

concours équestre de saut d’obsacles Pertuis, 1 juillet 2022, Pertuis. concours équestre de saut d’obsacles DOMAINE EQUESTRE DE LA DURANCE 3331 ROUTE DE VILLELAURE Pertuis

2022-07-01 08:00:00 08:00:00 – 2022-07-03 19:00:00 19:00:00 DOMAINE EQUESTRE DE LA DURANCE 3331 ROUTE DE VILLELAURE

Pertuis 84120 Spectacle sportif de haut niveau alliant force et courage des chevaux et compétences techniques des cavaliers. Concours hippique destiné aux professionnels et aux amateurs. pauline.allegre@hotmail.fr +33 6 12 95 15 97 http://domaine-equestre-durance.fr/ Spectacle sportif de haut niveau alliant force et courage des chevaux et compétences techniques des cavaliers. DOMAINE EQUESTRE DE LA DURANCE 3331 ROUTE DE VILLELAURE Pertuis

