Institut français d'Alger, le jeudi 18 mars à 17:00

Imaginé par Stéphane de Freitas en 2012, Eloquentia est devenu, en peu de temps, le plus grand concours de prise de parole francophone. A travers notamment des ateliers d’écritures créatives (slam/poésie), d’expression scénique, de rhétorique et de plaidoirie, Eloquentia aide à développer la confiance en soi et à prendre conscience de la force de la parole dans la culture du débat. Le concours Sous forme de tournoi, le concours consiste à opposer les candidats lors de joutes oratoires autour d’un thème précis. Un jury composé de professionnels de la parole désignera un.e lauréat.e après quatre tours éliminatoires s’étalant sur un mois. L’usage des différentes formes d’expression orale est encouragé. Les candidats peuvent ainsi faire leur élocution en poésie, discours, plaidoirie ou encore en slam. Le/la lauréat.e d’Eloquentia Alger aura le privilège de participer au concours international Eloquentia. L’Institut français d’Alger met à l’honneur l’art oratoire en organisant la première édition du concours Eloquentia Alger. Institut français d’Alger Institut français d’Alger Alger Centre Agha

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-18T17:00:00 2021-03-18T18:00:00

