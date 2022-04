Concours du printemps Chiry-Ourscamp Chiry-Ourscamp Catégories d’évènement: Chiry-Ourscamp

Oise

Concours du printemps Chiry-Ourscamp, 23 avril 2022, Chiry-Ourscamp. Concours du printemps Chiry-Ourscamp

2022-04-23 – 2022-05-08

Chiry-Ourscamp Oise Chiry-Ourscamp L’Office de Tourisme du Pays Noyonnais en Vallées de l’Oise organise un concours du Printemps en partenariat avec les centres aérés de la CC2V et la CCPN. Conditions de participation : 1 oeuvre par enfant à réaliser dans le cadre du centre aéré avant le 20 Avril, respecter le thème du concours : Pâques ou Printemps, pas de support imposé (laissez libre cours à l’imagination et à la créativité des enfants), pas de dimensions imposées.

Un jury se prononcera le 23 Avril à partir de 16h00 pour élire les grands gagnants. Les oeuvres d'art seront exposées du 23 Avril au 8 Mai 2022 à l'Office de Tourisme de Chiry-Ourscamp (face à l'Abbaye).

contact@noyon-tourisme.com +33 3 44 44 21 88

Un jury se prononcera le 23 Avril à partir de 16h00 pour élire les grands gagnants. Les oeuvres d’art seront exposées du 23 Avril au 8 Mai 2022 à l’Office de Tourisme de Chiry-Ourscamp (face à l’Abbaye). Pixabay

Chiry-Ourscamp

dernière mise à jour : 2022-04-15

