Concours du plus beau château de sable

2022-07-13 – 2022-07-13 En famille, entre amis, venez exprimer votre créativité et construire le plus beau château de sable ! Concours traditionnel qui rythme les étés dinardais, le concours du plus beau château de sable met la créativité des participants à l’épreuve dans une ambiance familiale.

De nombreux lots à gagner. Inscriptions sur place dès 13h30. +33 2 56 27 85 44 http://www.ville-dinard.fr/

De nombreux lots à gagner. Inscriptions sur place dès 13h30.

