Flers Orne Flers Agglo organise, avec Bernard Bruchet, un concours d’orthographe « N’ayons pas peur des mots » à 14h au Centre Madeleine-Louaintier à Flers courant octobre. L’organisation attribue un prix « Coup de cœur ».

Bernard Bruchet est un Flérien passionné d’orthographe, et finaliste de la Dictée des Amériques à Québec. Il participe toujours avec succès à de nombreux concours nationaux et internationaux. Quatre catégories Les participants seront répartis en 4 catégories :

1. Cadets (- de 15 ans)

2. Juniors (15-18 ans)

3. Séniors amateurs

4. Séniors professionnels (exerçant ou ayant exercé la profession de directeur d’école, professeur des écoles, professeurs de français ou de langue étrangère, linguiste, écrivain, journaliste, traducteur, correcteur). L’épreuve L’épreuve, une dictée, se déroule au Centre Madeleine-Louaintier à Flers de 14h à 15h. La première partie de cette dictée est destinée aux cadets et juniors. Les seniors sont corrigés sur l’ensemble. L’épreuve se déroule en trois temps :

1/ Lecture du texte

2/ Dictée

3/ Relecture Les copies sont anonymes. La proclamation des résultats se fait sans classement. L’organisation fournit stylo, papier et brouillon. Pendant le temps des corrections (de 15h à 16h30), les participants sont invités à un goûter. Résultats 16h30 : correction à voix haute et explications avec Bernard Bruchet.

18h : proclamation des résultats et remise des lots. Inscriptions :

– Médiathèque de Flers, 9 rue du collège, 61100 Flers ; 02 33 98 42 22 ; mediatheque.flers@flers-agglo.fr.

