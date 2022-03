Concours Dis-moi Dix mots qui (d)’étonnent! Erevan Erevan Catégorie d’évènement: Erevan

Pour fêter la Saison de la Francophonie 2022, l’Ambassade de France lance le concours « Dis-moi Dix mots qui (d)’étonnent ! » pour les jeunes francophones arméniens de 15 à 25 ans. Deux voyages linguistiques en France sont à gagner pour les catégories « jeunes adultes » et « spécialistes de langue française » et du matériel électronique pour la catégorie « lycéens » ! Pour la Saison de la Francophonie 2022, l’Ambassade de France lance le concours Dis-moi Dix mots ! Erevan Erevan Erevan

