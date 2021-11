Batz sur mer Office de tourisme de Batz-sur-Mer Batz-sur-Mer, Loire-Atlantique CONCOURS D’ILLUMINATIONS Office de tourisme de Batz-sur-Mer Batz sur mer Catégories d’évènement: Batz-sur-Mer

**CONCOURS D’ILLUMINATIONS Du 5 au 22 décembre** Après le succès de la première édition, l’Office de tourisme renouvelle son concours d’illuminations de Noël. Habitants et commerçants, tout le monde peut participer ! Dès le 5 décembre, contacter l’Office de tourisme pour vous inscrire : votre adresse vous sera demandée ainsi que le lieu que vous avez choisi de décorer aux couleurs de Noël : votre jardin, l’extérieur de votre maison, un balcon, une terrasse, une vitrine, la devanture de votre boutique… Le jury désignera les gagnants le 22 décembre. À vos guirlandes et sapins de Noël : des lots seront remis aux gagnants. Informations et inscriptions pour les participants au concours, à l’Office de tourisme au 02.40.23.92.36 ou par mail à office.tourisme@mairie-batzsurmer.fr

