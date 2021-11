Concours d’illuminations de Noël Trinquetaille, 1 décembre 2021, Arles.

Afin de faire vivre l’esprit de Noël dans les rues du quartier, le Comité d’Intérêt de Quartier de Trinquetaille organise un concours sur le thème des illuminations et décorations de Noël. Ce concours est gratuit et ouvert à tous les habitants et commerçants du quartier de Trinquetaille. Ce concours est destiné à encourager la décoration et illuminations des fenêtres, terrasses, cours, sapins, jardins, etc., et de récompenser les réalisations les plus remarquables. **ARTICLE 1 : INSCRIPTIONS**. Les Trinquetaillais désirant participer doivent s’inscrire au moyen du formulaire du concours des illuminations et décorations de Noël, disponible à l’adresse suivante : [[https://forms.gle/xrXjYSZbJqXByoLr9](https://forms.gle/xrXjYSZbJqXByoLr9)](https://forms.gle/xrXjYSZbJqXByoLr9) , ou par mail sur demande à [ciqdetrinquetaille@gmail.com](mailto:ciqdetrinquetaille@gmail.com) La clôture des inscriptions est fixée au 13 décembre minuit. Un numéro de participation leurs sera attribuée afin de créer un parcours. Les participants s’inscrirons dans la catégorie de leur choix • Balcons et fenêtres • Maisons et jardins • Vitrines **ARTICLE 2 : DELIBERATIONS.** Le jury se déplacera chez les participants du 14 au 17 décembre 2020. **ARTICLE 3 : RESULTATS ET REMISE DES PRIX.** Les résultats du concours seront communiqués sur notre page Facebook. Les trois premiers de chaque catégorie seront récompensés par des prix dans le thème de Noël qui leur seront remis le 18 Décembre de 15H30 à 17H00 lors du goûter musical de Noël offert à la population au jardin de la Verrerie. Pour la catégorie vitrines les prix seront remis le 18 décembre de 10H00 à 12H00 à l’occasion de la déambulation musicales dans les rues de Trinquetaille. **ARTICLE 4 : DROIT A L’IMAGE.** Les participants acceptent que les photos de leurs illuminations et décorations soient réalisées et autorisent leur publication dans les supports de communications du C.I.Q de Trinquetaille.

