Concours d’expression jeunes Centre Paris Anim’ Hébert Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Concours d’expression jeunes Centre Paris Anim’ Hébert Paris, 23 décembre 2023, Paris. Le samedi 23 décembre 2023

de 15h00 à 17h30

.Public adolescents. A partir de 14 ans. Jusqu’à 26 ans. gratuit Réservations auprès des animateurs, de l’accueil du centre ou par téléphone. L’espace dédié aux jeunes du centre Paris Anim’ organise un grand concours d’écriture. Venez participer ! Un thème choisi au hasard.. 45 min d’écriture.. et la chance de remporter un prix si le jury désigne votre texte dans les 3 meilleurs du concours ! Centre Paris Anim’ Hébert 9, rue Tchaïkovski 75018 Paris Contact : https://www.actisce.eu/hebert +33158205800 cpahebert@actisce.org https://m.facebook.com/Actisce-Centre-Paris-Anim-H%C3%A9bert-109619928292447/?__tn__=%2Cg https://m.facebook.com/Actisce-Centre-Paris-Anim-H%C3%A9bert-109619928292447/?__tn__=%2Cg

@actisce Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Code postal 75018 Lieu Centre Paris Anim' Hébert Adresse 9, rue Tchaïkovski Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Centre Paris Anim' Hébert Paris latitude longitude 48.894164822671,2.36458540980673

Centre Paris Anim' Hébert Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/