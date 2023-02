Concours des Vins Salle Raoul Bonjean Graveson Graveson Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

4ème édition du Concours des Vins organisé par l'association des Tarnagas à la Salle Raoul Bonjean. EUR 15

Nouveau concept : le concours se passera principalement debout afin de partager de façon conviviale la dégustation.



*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 4ème édition du Concours des Vins organisé par l’association des Tarnagas à la

+33 6 64 10 17 52

