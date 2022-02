Concours des nouveaux artistes Salle Dauriac – Hôtel de Ville Castanet-Tolosan Catégories d’évènement: Castanet-Tolosan

Sur le thème « la liberté » les artistes plasticiens, photographes, sculpteurs … amateurs de la Ville et du Sicoval, viennent présenter leurs oeuvres, pour devenir peut-être l’artiste de l’année. Deux prix viennent récompenser les artistes : le prix du jury et le coup de coeur du public. [www.castanet-tolosan.fr](http://www.castanet-tolosan.fr) Vernissage jeudi 17 février à 18h30.

Entrée libre

Exposition peinture, photo, sculpture, d’artistes amateurs Salle Dauriac – Hôtel de Ville 29 avenue de Toulouse – 31320 Castanet-Tolosan Castanet-Tolosan Haute-Garonne

