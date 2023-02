Concours des maisons fleuries Marignane Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Bouches-du-Rhone Le concours des maisons fleuries est ouvert à tous les résidents de la commune qui embellissent et fleurissent maisons avec jardin, balcons, terrasses, fenêtres et jardins collectifs.



Les inscriptions sont lancées en avril, le jour des Floralies. Les personnes ont jusque mi-mai pour s’inscrire. Le dossier est à retirer et à remettre à l’Office de Tourisme (Esplanade Laurens Deleuil, Cours Mirabeau).

Que les « mains vertes » se manifestent ! L’Office de Tourisme se fait toujours une joie de vous accueillir.



Les premiers prix lauréats du concours communal seront présentés au concours départemental.

De nombreux lots sont à gagner.

Passage du jury de mi-mai à mi-juin. Chaque année, la Ville de Marignane organise le Concours Communal des Maisons Fleuries dont la mise en œuvre est confiée à l'Office de Tourisme.

