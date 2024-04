Concours des jardins et maison fleuris 2024 Châteauneuf-du-Faou, mercredi 20 mars 2024.

Concours des jardins et maison fleuris 2024 Châteauneuf-du-Faou Finistère

La Communauté de communes de Haute Cornouaille a le plaisir d’annoncer le lancement de l’édition 2024 du concours intercommunal de Jardins & Maisons Fleuris. L’initiative vise à encourager les actions favorisant le développement des espaces verts et l’enrichissement du cadre de vie dans notre région.

> Inscription jusqu’au 01 juin

> Formulaires d’inscription disponibles dans les mairies et à l’accueil de la Communauté de Communes au 6 rue de Morlaix à Châteauneuf-du-Faou

> Le passage du jury est prévu du 19 au 21 juin

Le concours se structure autour de huit catégories distinctes, couvrant une gamme étendue d’espaces verts et de floralies. De l’accueil touristique aux espaces personnels, en passant par les établissements de soin et les exploitations agricoles, le concours reflète la diversité des manières par lesquelles les fleurs et la verdure peuvent embellir notre quotidien. Les catégories comprennent

1ère catégorie Etablissements accueillant la clientèle touristique (hôtels, restaurants, locations saisonnières labellisées ou classées, campings privés, équipements touristiques, commerces et services…)

2ème catégorie Maisons avec jardin très visible de la rue

3ème catégorie Balcons, terrasses, fenêtres, petits jardins (de moins de 100 m2) très visibles de la rue

4ème catégorie Espaces le long de la voie publique (talus, murs…), espaces collectifs (îlots dans lotissements, lavoirs, fontaines…) et quartiers

5ème catégorie Maisons de retraite, établissements de santé… impliquant les résidents et écoles, centres de loisirs… fleuris par les enfants.

6ème catégorie Exploitations agricoles en activité (l’ensemble maison, accès à l’exploitation et bâtiments d’exploitation)

7ème catégorie Jardins non visibles de la rue

8ème catégorie Potagers fleuris et biodiversité

Les participants seront évalués selon des critères précis, valorisant la diversité botanique, l’originalité, l’intégration harmonieuse dans le paysage, ainsi que le respect de l’environnement et des pratiques durables. L’accent sera mis sur l’usage de techniques éco-responsables telles que le paillage, le compostage et l’irrigation raisonnée, soulignant notre engagement envers la préservation de notre environnement naturel.

Le jury, constitué de représentants des différentes communes de la Haute Cornouaille, effectuera sa tournée des sites participants du 19 au 21 juin, offrant à chacun l’opportunité de mettre en avant le fruit de son travail et de sa passion pour le jardinage.

Pour participer, les intéressés sont invités à s’inscrire avant le 1er juin 2024. Le formulaire d’inscription est disponible dans les mairies des 11 communes du territoire ainsi qu’à l’accueil de la Communauté de communes de Haute Cornouaille, située 6 rue de Morlaix à Châteauneuf-du-Faou.

Il peut également être téléchargé sur cette page.

Cet événement représente une excellente occasion pour tous les résidents de contribuer à l’embellissement de notre territoire, tout en partageant leur passion pour le jardinage.

Ensemble, faisons fleurir chaque coin de la Haute Cornouaille. .

Communauté de Communes

Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne

