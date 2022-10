CONCOURS DES GARDIANS DE MÉTIERS AUX ARÈNES DE LUNEL Lunel Lunel Catégories d’évènement: Hrault

Hrault Le concours des Gardians de métiers a lieu le samedi 29 octobre 2022 à 15h30 aux arènes de Lunel. Ce concours montre et démontre tout le travail accompli et le savoir-faire, sans oublier la passion dont ces hommes font preuve.

En piste, ils feront preuve d’audace, de maîtrise mais aussi de prise de risque en enchaînant les épreuves : attente au fer, ferrade, saut de cheval à taureau et attrapaïre. Tarifs : de 6 à 11 euros. + d’infos :

06 31 13 19 01

Billetterie : www.arenesdelunel.fr

