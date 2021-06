Fourchambault Stade Robert Bacquelin Fourchambault, Nièvre Concours des Aînés, organisé par l’ASF Pétanque, le jeudi 8 juillet 2021 Stade Robert Bacquelin Fourchambault Catégories d’évènement: Fourchambault

Nièvre

Concours des Aînés, organisé par l’ASF Pétanque, le jeudi 8 juillet 2021 Stade Robert Bacquelin, 8 juillet 2021-8 juillet 2021, Fourchambault. Concours des Aînés, organisé par l’ASF Pétanque, le jeudi 8 juillet 2021

Stade Robert Bacquelin, le jeudi 8 juillet à 14:00

Nouveau concours des Aînés organisé par l’ASF Pétanque au stade Robert Bacquelin (quai de Loire), le jeudi 8 juillet 2021 : de 14h à 20h Informations au 06 68 88 97 33 Nouveau rendez-vous pétanque Stade Robert Bacquelin 58 600 FOURCHAMBAULT Fourchambault Nièvre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-08T14:00:00 2021-07-08T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Fourchambault, Nièvre Étiquettes évènement : Autres Lieu Stade Robert Bacquelin Adresse 58 600 FOURCHAMBAULT Ville Fourchambault lieuville Stade Robert Bacquelin Fourchambault