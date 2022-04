Concours d’Epouvantails La Barque Naintré Catégories d’évènement: Naintré

2ème concours d’épouvantails sur le territoire de Naintré du 23 au 28 mai 2022.Renseignements et inscriptions: Association La Barque 05 49 90 07 87 ou labarque@labarque-naintre.org La Barque 23 rue de la Jaulnerie 86530 Naintré Naintré Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-23T08:00:00 2022-05-23T17:00:00;2022-05-24T08:00:00 2022-05-24T17:00:00;2022-05-25T08:00:00 2022-05-25T17:00:00;2022-05-26T08:00:00 2022-05-26T17:00:00;2022-05-27T08:00:00 2022-05-27T17:00:00;2022-05-28T08:00:00 2022-05-28T17:00:00

