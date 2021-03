Naintré La Barque Naintré Concours d’épouvantails La Barque Naintré Catégorie d’évènement: Naintré

Concours d'épouvantails

du lundi 31 mai au samedi 5 juin à La Barque

du lundi 31 mai au samedi 5 juin à La Barque

Sur le territoire de Naintré, créez un épouvantail. Faites jouer votre imagination, amusez vous avec vos enfants…Ouvert à tout public, sans oublier associations, commerçants, entreprises, établissements publics et privés…

Ouvert à tous, Gratuit

Organisé par la Barque et Sel’à Vie La Barque 23 rue de la Jaulnerie 86530 Naintré Naintré

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-05-31T09:30:00 2021-05-31T19:30:00;2021-06-01T09:30:00 2021-06-01T19:30:00;2021-06-02T09:30:00 2021-06-02T19:30:00;2021-06-03T09:30:00 2021-06-03T19:30:00;2021-06-04T09:30:00 2021-06-04T19:30:00;2021-06-05T09:30:00 2021-06-05T19:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Naintré Autres Lieu La Barque Adresse 23 rue de la Jaulnerie 86530 Naintré Ville Naintré