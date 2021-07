Lacroix-BarrezLacroix-Barrez Lacroix-Barrez Lacroix-Barrez Aveyron, Lacroix-Barrez Concours départemental en Triplettes à Lacroix-Barrez Lacroix-Barrez Lacroix-Barrez Lacroix-BarrezLacroix-Barrez Catégories d’évènement: Aveyron

Lacroix-Barrez

Concours départemental en Triplettes à Lacroix-Barrez Lacroix-Barrez Lacroix-Barrez, 31 juillet 2021-31 juillet 2021, Lacroix-BarrezLacroix-Barrez. Concours départemental en Triplettes à Lacroix-Barrez 2021-07-31 – 2021-07-31

Lacroix-Barrez Aveyron Lacroix-Barrez Aveyron Halle Polyvalente La Prade Lacroix-Barrez 10h00 : Concours de pétanque en triplettes.

Licence requise.

Inscription : 12€

Concours suivi d’un concours complémentaire. Venez participer au concours de pétanque départemental en triplettes, à la Halle Polyvalente de Lacroix-Barrez ! daniel.lamouroux@laposte.net 10h00 : Concours de pétanque en triplettes.

Licence requise.

Inscription : 12€

Concours suivi d’un concours complémentaire. OFFICE DE TOURISME DU CANTON DE MUR DE BARREZ dernière mise à jour : 2021-07-20 par

Détails Catégories d’évènement: Aveyron, Lacroix-Barrez Autres Lieu Lacroix-Barrez Lacroix-Barrez Adresse Ville Lacroix-BarrezLacroix-Barrez lieuville 44.7827#2.6403