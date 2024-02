Concours départemental de la meilleure baguette tradition Rue Jules Ferry Parentis-en-Born, lundi 8 avril 2024.

Concours départemental de la meilleure baguette tradition Rue Jules Ferry Parentis-en-Born Landes

Découvrez l’excellence artisanale lors du Concours départemental de la Meilleure Baguette Tradition, du Meilleur Croissant au Beurre, et du Prix de l’Apprenti des Grands Lacs !

Un village gascon traditionnel dans les arènes vous invite à une journée riche en découvertes et en saveurs. De nombreuses animations sont au programme atelier four à pain, histoires traditionnelles gasconnes, dégustation de pain, restauration et animation musicale.

Des débats et conférences vous attendent, animés par un plateau radio en direct avec FGL.

À partir de 17h15, assistez à la remise des prix départementaux.

Une manifestation organisée par la Communauté de Communes des Grands Lacs, en partenariat avec la Ville de Parentis-en-Born, la Chambre des Métiers et de l’Artisanat des Landes, la Fédération des Landes de la boulangerie-pâtisserie, la Mission Locale des Landes, France Travail. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-08 08:30:00

fin : 2024-04-08 18:00:00

Rue Jules Ferry Arènes Roland Portalier

Parentis-en-Born 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine d.lesbats@ccgrandslacs.fr

L’événement Concours départemental de la meilleure baguette tradition Parentis-en-Born a été mis à jour le 2024-02-23 par OT Grands Lacs