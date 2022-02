Concours d’éloquence université Lyon 2 – 65 av. P. Mendes France Bron Catégories d’évènement: Bron

Métropole de Lyon

Concours d’éloquence université Lyon 2 – 65 av. P. Mendes France, 21 avril 2022, Bron. Concours d’éloquence

université Lyon 2 – 65 av. P. Mendes France, le jeudi 21 avril à 19:00

Concours d’éloquence à l’université Lyon 2 —————————————— ### 3e concours d’éloquence interdisciplinaire de l’Université Lumière Lyon 2, sur le thème de l’empreinte. Orateurs et oratrices en herbe ou confirmé.es, l’Université vous donne cette année encore l’occasion de tester votre verbe ! Sortez vos agendas, la finale cette année aura lieu le 21 avril 2022 à l’amphithéâtre culturel de l’Université. Marraine de l’édition 2022 : Claudia Staviski, co-directrice du théâtre des Célestins 3e concours d’éloquence interdisciplinaire de l’Université Lumière Lyon 2, sur le thème de l’empreinte. La finale aura lieu le 21 avril 2022 à l’amphithéâtre culturel de l’Université Lyon 2. université Lyon 2 – 65 av. P. Mendes France 69500 Bron Métropole de Lyon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-21T19:00:00 2022-04-21T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bron, Métropole de Lyon Autres Lieu université Lyon 2 - 65 av. P. Mendes France Adresse 69500 Ville Bron lieuville université Lyon 2 - 65 av. P. Mendes France Bron Departement Métropole de Lyon

université Lyon 2 - 65 av. P. Mendes France Bron Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bron/

Concours d’éloquence université Lyon 2 – 65 av. P. Mendes France 2022-04-21 was last modified: by Concours d’éloquence université Lyon 2 – 65 av. P. Mendes France université Lyon 2 - 65 av. P. Mendes France 21 avril 2022 Bron université Lyon 2 - 65 av. P. Mendes France Bron

Bron Métropole de Lyon