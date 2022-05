Concours d’éloquence sur l’Europe pour les jeunes de 15 à 25 ans en Centre-Val de Loire. Région Centre-Val de Loire, 22 mai 2022, Orléans.

L’objectif du Concours d’éloquence est de donner la parole aux jeunes sur l’Union Européenne et de partager leur réflexion sur son rôle et sa place dans leur vie. ### **Date de clôture des candidatures :** Dimanche 22 mai 2022 minuit **Date de la Finale du concours d’éloquence :** Mercredi 8 juin 2022 **Qui peut participer ?** 2 à 6 jeunes de 15 à 25 ans, résidant ou étudiant en Centre-Val de Loire. **Quelles catégories ?** 15-18 ans et 19-25 ans. **Quel sujet ?** En vous appuyant sur vos connaissances sur l’Union européenne, et sur vos propres expériences de rencontres européennes, _**vous évoquerez comment se construit votre sentiment d’appartenance à l’Union européenne, et de quelles façons vous vous sentez européens.**_ **Quels critères d’appréciation ?** • Exposé oratoire de 4 minutes, sous forme libre ; • Importance de l’expression des idées et de la réflexion par rapport à l’apport de connaissance ; • Réalisation collective de l’exercice et participation équilibrée de l’ensemble de l’équipe ; **Quelle sélection ?** Le concours se déroule en deux étapes : • Sélection pour la finale de cinq candidatures, maximum, sur vidéo ; • Sélection des trois lauréats pour chaque catégorie sur présentation de l’exposé en direct, avec une diffusion en streaming. **Quelles récompenses ?** Chaque participant aura une certification et une récompense. Un lot sera attribué pour les trois groupes lauréats pour chacune des deux catégories. **Comment candidater ?** Inscription en ligne précisant l’ensemble des coordonnées des membres de l’équipes avec la transmission de la vidéo de l’exposé et le règlement daté et signé par tous. [**Le règlement du concours**](https://www.europeocentre-valdeloire.eu/wp-content/uploads/2022/03/ReglementConcoursEloquenceEurope.pdf) [**La présentation du concours**](https://www.europeocentre-valdeloire.eu/wp-content/uploads/2022/03/PresentationConcoursEloquenceEurope2022.pdf) [**Le formulaire de candidature**](https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=rG0aykHLREqfFBaq4Eh6hAHNtKZDpdNAhOlnXpTyQDFUOE9DSTlQOUY3OUdSQUsxSzcyOE1YOUUyNy4u) (Date limite dimanche 22 mai à minuit) **Qui contacter ?** Sandrine FREMINET, Chargée de mission « Citoyenneté européenne et solidarité internationale » – E-mail : [[interneteuropeocentre@centrevaldeloire.fr](mailto:interneteuropeocentre@centrevaldeloire.fr)](mailto:interneteuropeocentre@centrevaldeloire.fr)

Exposé oratoire de 4 minutes répondant à la question suivant : Comment se construit votre sentiment d’appartenance à l’Union européenne, et de quelles façons vous vous sentez européens ?

Région Centre-Val de Loire 9 rue Saint Pierre Lentin 45041 ORLEANS Cedex 1 Orléans Loiret



