Concours d’éloquence Nogent-le-Rotrou, 29 avril 2022, Nogent-le-Rotrou. Concours d’éloquence Nogent-le-Rotrou

2022-04-29 19:00:00 – 2022-04-29 22:00:00

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir Le Circonflexe propose un concours d’éloquence, ouvert à tous. Il se déroulera à l’Arsenal, à Nogent-le-Rotrou. Entrée libre et restauration sur place. Le Circonflexe propose un concours d’éloquence, ouvert à tous. Il se déroulera à l’Arsenal, à Nogent-le-Rotrou. Entrée libre et restauration sur place. Le Circonflexe propose un concours d’éloquence, ouvert à tous. Il se déroulera à l’Arsenal, à Nogent-le-Rotrou. Entrée libre et restauration sur place. le circonflexe

Nogent-le-Rotrou

dernière mise à jour : 2022-04-05 par

Détails Catégories d’évènement: Eure-et-Loir, Nogent-le-Rotrou Autres Lieu Nogent-le-Rotrou Adresse Ville Nogent-le-Rotrou lieuville Nogent-le-Rotrou Departement Eure-et-Loir

Concours d’éloquence Nogent-le-Rotrou 2022-04-29 was last modified: by Concours d’éloquence Nogent-le-Rotrou Nogent-le-Rotrou 29 avril 2022 Eure-et-Loir Nogent-le-Rotrou

Nogent-le-Rotrou Eure-et-Loir