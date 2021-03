Concours d’éloquence « Les femmes dans la société » CREFAP/OIF, 20 mars 2021-20 mars 2021, 5e arrondissement.

Les personnes éligibles à participer au concours doivent avoir entre 15 et 18 ans, être francophones non-natifs et résidant dans un pays membre, associé ou observateur de l’OIF en Asie-Pacifique (Cambodge, Laos, Vanuatu, Vietnam, Nouvelle-Calédonie, Corée du Sud et Thaïlande). L’activité s’est déroulée en deux étapes : Le candidat rédige une dissertation de 600 à 1000 mots sur une des thématiques suivantes :  Les rôles des femmes dans la famille et la société : beaucoup ou pas assez ?  La perception de l’égalité homme-femme : différences entre générations  L’acquisition de l’égalité homme-femme et ses impacts sur la société  La (les) personnalité(s) féminine(s) influente(s) : histoire et inspiration Du 01 au 15 juin 2021 (avant minuit – GMT+7), le candidat est invité à déposer sa production en format PDF sur la plateforme [http://concours.crefap.org](http://concours.crefap.org). Sur la base des productions reçues, 10 meilleures dissertations seront choisies pour participer au concours d’éloquence, qui aura lieu le 08 août 2021. Chronogramme du concours  20 mars 2021 : diffusion de l’appel et des règlements du concours  Du 01 au 15 juin 2021 (avant minuit – GMT+7) : date butoir pour le dépôt des productions sur la plateforme [http://concours.crefap.org](http://concours.crefap.org)  07 juillet 2021 : annonce des candidats qualifiés pour le concours d’éloquence  08 août 2021 : tenue du concours d’éloquence – remise des prix

