Concours d’élevage Régional : Foals, Poulinières suitées SF et AA

2022-07-29 – 2022-07-29 Concours d'élevage de niveau régional pour Foals, Poulinières suitées SF et AA (Selle Français et Ango Arabe) , accès ouvert à tous. Concours organisé par Cheval Normandie info@harasnationaldupin.fr +33 2 33 57 79 31 http://www.haras-national-du-pin.com/ dernière mise à jour : 2022-05-13 par

