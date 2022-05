Concours d’élégance de voitures anciennes et tournoi de tennis de vielles raquettes Chartres Chartres Catégories d’évènement: 28000

2022-06-04 14:00:00 – 2022-06-05 18:00:00

Chartres 28000 Samedi :

14h à 18h : accueil et inscriptions (gratuites) des voitures / Tournoi des Vieilles Raquettes (ouvert à tous).

15h : diffusion de la finale Dames de Roland-Garros sur écran géant.

18h : apéritif dînatoire. Dimanche:

10h à 13h : concours d’élégance des Vieilles Voitures (présentation et parade).

12h à 14h : finale du Tournoi des Vieilles Raquettes (déjeuner possible sur place avec participation)

Les samedi 4 et dimanche 5 juin, se tiendra le 1er Concours d'élégance et de voitures anciennes, initié par le Lions Club Vallée de l'Eure et Lions Club Chartres La Belle Verrière, en partenariat avec le C'Chartres Tennis, au profit d'associations liées au handisport. cchartrestennis@gmail.com +33 6 10 84 88 48

14h à 18h : accueil et inscriptions (gratuites) des voitures / Tournoi des Vieilles Raquettes (ouvert à tous).

15h : diffusion de la finale Dames de Roland-Garros sur écran géant.

18h : apéritif dînatoire. Dimanche:

10h à 13h : concours d’élégance des Vieilles Voitures (présentation et parade).

12h à 14h : finale du Tournoi des Vieilles Raquettes (déjeuner possible sur place avec participation)

14h à 15h : remise des prix 15 h : diffusion de la finale hommes de Roland-Garros sur écran géant. Chartres

Chartres

