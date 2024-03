Concours d’élégance au Musée de l’Automobile Mulhouse, samedi 29 juin 2024.

Premier concours d’élégance sur l’autodrome du Musée de l’Automobile de Mulhouse avec parade et diverses animations. Le samedi, vous pourrez assister à la présentation des voitures sur le podium et au passage du jury. Le dimanche auront lieu des parades et la remise des prix. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-06-29 10:00:00

fin : 2024-06-30 18:00:00

17 rue de la Mertzau

Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est info@museedelauto.org

