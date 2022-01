Concours d’écriture trilingue En ligne depuis chez vous Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Le thème du concours d’écriture trilingue de cette année est **PROMENADE D’UN-E BRETON-E SOLITAIRE** Comme pour chaque édition, ce concours est ouvert dans les trois langues, breton, gallo et français. Les textes devront avoir été adressés à Telenn au plus tard le dimanche 3 avril 2022. Le texte intégral doit être rédigé en français, en breton ou en gallo. La limite maximum de la production est fixée à 4 830 signes incluant les espaces. Pourquoi 4 830 signes ? Parce que c’est le nombre d’habitants de la Bretagne historique, à savoir 4,830 millions. Une seule production par participant sera acceptée. Les écrits peuvent être envoyés jusqu’au 3 avril 2022. Pour information, les textes présentés au concours sont susceptibles d’êtres lus lors de la remise des prix et d’être édités. Toute participation au concours vaut autorisation d’édition éventuelle ultérieure.

gratuit

