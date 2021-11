Concours d’écriture sur l’amour Médiathèque Au Moulin de Terwagne, 20 janvier 2022, Saint-Cyr-sur-Morin.

Concours d’écriture sur l’amour

du jeudi 20 janvier 2022 au samedi 22 janvier 2022 à Médiathèque Au Moulin de Terwagne

**Concours d’écriture sur le thème de l’Amour :** _L’amour rêvé, idéal, imaginaire, l’amour futuriste ou au contraire venue d’un lointain passé…_ **Alors, à vos plumes !** **Règlement du concours :** • Le concours est ouvert à tous : enfants à partir de 8 ans, adolescents et adultes. • Inventer une nouvelle, une histoire illustrée, un conte… tout est permis ! • 2 pages minimum pour les enfants et 4 pages minimum pour les adolescents et les adultes, hors illustrations. • Ecriture manuelle ou informatisée d’une nouvelle (police : taille 12) • Mentionnez-en bas du document votre nom, prénom, âge, adresse mail et numéro de téléphone. • Catégories du concours : Enfants 8/10 ans, Adolescents 12/14 ans et 16/18 ans, adultes. • Remise des textes typographiés avant le vendredi 14 janvier 2022 à la médiathèque ou par mail en format pdf à **[mediatheque.mairiesaintcyr@orange.fr](mailto:mediatheque.mairiesaintcyr@orange.fr)** • Le jury, composé de bibliothécaires et …sélectionnera son palmarès par catégorie. • 3 prix seront décernés par catégorie. • Les résultats seront proclamés lors de la nuit de la lecture le samedi 22 janvier à 18h00. • Les textes primés seront lus au public présent à la manifestation

Médiathèque Au Moulin de Terwagne 2 place de l’Église 77750 Saint-Cyr-sur-Morin Saint-Cyr-sur-Morin Seine-et-Marne



