Maison Internationale de la Francophonie de Saint-Malo, le mardi 1 mars à 09:00

La Maison Internationale de la Francophonie de Saint-Malo organise un concours ouvert à toutes les personnes qui souhaiteront y participer. Petis et grands, vos réalisations seront prises en compte avec le plus grand intérêt. Le principe est simple : il suffit d’écrire un texte, de réaliser un peinture, d’en faire un dessin, de produire une sculpture… sur la base du projet Dis moi 10 mots qui (d’) étonnent. La seule contrainte est d’utiliser au moins l’un des 10 mots suivants : Farcer – Divulgâcher – Pince-moi – Ebaubi – Epoustouflant – Tintamarre – Médusé – Saperlipopette – Décalé et Kaï Vous avez jusqu’au 30 mars pour nous envoyer par mail vos différentes réalisations à l’adresse suivante : [mif35400@gmail.com](mailto:mif35400@gmail.com) Ou nous les apporter à La Maison Internationale de la Francophonie de Saint-Malo au 8 boulevard Villebois Mareuil 35400 Saint-Malo Toutes les productions seront exposées au sein de la MIF35400 Alors à vos plumes, peinceaux et autres crayons…

Concours ouverts à tous gratuitement

Concours de productions écrites ou graphiques composées des 10 mots 2022 : réalisation de textes, de peintures, de dessin… Le seul impératif étant d’utiliser au moins l’un des 10 mots Maison Internationale de la Francophonie de Saint-Malo 8 boulevard Villebois Mareuil 35400 Saint-Malo Saint-Malo Rocabey Ille-et-Vilaine

