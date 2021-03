Carnac Librairie Le P'tit Monde de Zabelle Carnac Concours d’écriture Librairie Le P’tit Monde de Zabelle Carnac Catégorie d’évènement: Carnac

du mardi 9 mars au mardi 23 mars à Librairie Le P’tit Monde de Zabelle

Réaliser un texte ou poésie comprenant les 10 mots suivants, se rapportant au thème de l’année : l’air

Aile (nom)

Allure (nom)

Buller (verbe)

Chambre à air (nom)

Décoller (verbe)

Éolien (adj.)

Foehn (nom)

Fragrance (nom)

Insuffler (verbe)

Vaporeux (adj.) _3 catégories :_

Enfants : utiliser au minimum 5 mots sur les 10 proposés.

Collège : utiliser au minimum 7 mots sur les 10 proposés.

Lycée et Adultes : utiliser 9 mots sur les 10 proposés. _Seul critère exigé_ : Le texte doit être compréhensible. Du 9 au 23 mars Concours d’écriture Librairie Le P’tit Monde de Zabelle carnac Carnac

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

