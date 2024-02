Concours d’écriture: Lettre de Trévarez Saint-Goazec, lundi 4 mars 2024.

Concours d’écriture: Lettre de Trévarez organisé par Médiathèque de Plonévez du Faou Bibliothèque du Finistère et Le Domaine de Trévarez Chemins de Patrimoine en Finistère

Quand on vous dit « Domaine de Trévarez », votre curiosité est piquée, votre imagination s’emballe et votre cerveau déborde d’idées ? N’hésitez plus, prenez votre plus belle plume

Inscription avant le 30 mars.

Adultes, lycéens ou collégiens

Artiste associée: Coline Pierré

Temps forts: 6 avril visite de Trévarez

6 et 24 avril: 2 ateliers d’écriture

1er juin remise des prix .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-04

fin : 2024-03-30

Domaine de Trévarez

Saint-Goazec 29520 Finistère Bretagne

