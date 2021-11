Pierrefonds Pierrefonds Oise, Pierrefonds Concours d’écriture “LA NOUVELLE DE NOËL” Pierrefonds Pierrefonds Catégories d’évènement: Oise

2021-11-15 – 2021-12-12

Pierrefonds Oise Pierrefonds Prenez votre plus belle plume, trempez-la dans votre imagination et transportez-nous dans des Lisières de l’Oise féériques en période de Noël pour tenter de remporter notre concours !

Ouvert à tous. Pour obtenir le dossier de participation à remplir, contactez-nous !

03 44 42 81 44

