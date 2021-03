Craiova Université de Craiova Craiova Concours d’écriture « DIX MOTS QUI (NE) MANQUENT (PAS) D’AIR ! » 2021 Université de Craiova Craiova Catégorie d’évènement: Craiova

Les Dix mots 2021 du Ministère de la Culture français évoquent l’air :

Aile – Allure – Buller – Chambre à air – Décoller – Eolien – Foehn – Fragrance – Insuffler – Vaporeux

❓ En quoi consiste le concours ?

C’est très simple ! Il faut réaliser une production écrite dans laquelle vous utiliserez au moins

4 mots parmi les 10 mots 2021 du Ministère de la Culture. Tout type d’écrit est valide :

poème, essai, dialogue, planche de bande-dessinée. Faites-vous plaisir !

?Ouvert aux étudiants inscrits à l’Université de Craiova Pour célébrer le mois de la Francophonie, nous vous invitons à laisser libre cours à votre imagination et à participer au concours d’écriture « Dix mots qui (ne) manquent (pas) d’air ! ». Université de Craiova 13, rue Alexandru Ioan Cuza, Craiova 200585 Craiova Centrul Istoric

