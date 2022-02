Concours d’écriture « Dis-moi dix mots… qui d’étonnent » Salle des Fêtes du Grand Parc Bordeaux Catégories d’évènement: Bordeaux

Le concours scolaire s’adresse à des élèves scolarisés au cycle 2, cycle 3 ou au Collège de la 6° à la 3°. Il a pour objectif de distinguer les deux meilleures productions dans chacune des trois catégories ci-après : Catégorie 1 : Elèves du cycle 2 (CP/CE1/CE2) Catégorie 2 : Elèves du cycle 3 (CM1/CM2/6ème) Catégorie 3 : Elèves de 5ème, 4ème et 3ème Le concours s’adresse également aux apprenants de l’Alliance Française Bordeaux Nouvelle-Aquitaine. Il a pour objectif de distinguer la meilleure production de chaque niveau (A1, A2, B1, B2, C1). Ce concours s’appuie sur le livret « Dis-moi dix mots…qui d’étonnent ». Des supports d’activités pédagogiques sont également disponibles aux adresses suivantes : [[http://www.dismoidixmots.culture.fr/ressources](http://www.dismoidixmots.culture.fr/ressources)](http://www.dismoidixmots.culture.fr/ressources) Chaque concurrent devra utiliser, 4 à 6 mots parmi décalé, divulgâcher, ébaubi, époustouflant, médusé, tintamarre pour exprimer sa vision personnelle du monde en faisant appel à sa créativité sous forme de poèmes.

Chaque candidat, par son envoi, garantit l’authenticité de son texte qui sera adressé, en 2 exemplaires à l’Alliance Française Bordeaux Nouvelle-Aquitaine avec la mention : CONCOURS « DIS-MOI DIX MOTS »

L’Alliance Française Bordeaux Nouvelle-Aquitaine, en partenariat avec la DSDEN organisent un concours d’écriture réservé au public scolaire et aux apprenants de l’Alliance Française Bordeaux. Salle des Fêtes du Grand Parc 39 Cours de Luze, 33000 Bordeaux Bordeaux Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde

