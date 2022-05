Concours d’écriture de nouvelles Cambo-les-Bains Cambo-les-Bains Catégories d’évènement: Cambo-les-Bains

Cambo-les-Bains Pyrénées-Atlantiques Sur le thème de “L’amitié”. Concours pour les enfants de 8 à 14 ans en français et en basque.

Date limite d’envoi des textes le 15 juin . Remise des prix le 25 juin.

