Cocody Campus France Côte d'Ivoire Cocody Concours d’écriture créative Campus France Côte d’Ivoire Cocody Catégorie d’évènement: Cocody

Concours d’écriture créative Campus France Côte d’Ivoire, 19 mars 2021-19 mars 2021, Cocody. Concours d’écriture créative

Campus France Côte d’Ivoire, le vendredi 19 mars à 14:00

_**Campus France Côte d’Ivoire organise, dans le cadre de la semaine de la langue française et de la Francophonie, un concours d’écriture créative.**_ **Thème : Un bol d’air ! Envie d’ailleurs, écrivez vos rêves de mobilité.** Il s’agit pour les participants de puiser dans leur imaginaire et leur créativité afin de proposer, pendant le temps imparti (2 heures et 30 minutes), des écrits créatifs pour exprimer leurs envies de mobilité, leur bol d’air. Ce concours s’adresse aux élèves et étudiants résidants en Côte d’Ivoire et âgés de 17 ans à 30 ans révolus. Le format est libre (poèmes, récit, nouvelle, théâtre, bande dessinée, texte slam, etc.). Le concours se tiendra le vendredi 19 mars 2021 de 14h à 16h30, dans les locaux de Campus France Côte d’Ivoire sis au 7 rue des bougainvilliers, à Cocody, Abidjan, Côte d’Ivoire.

Sur inscription

Concours d’écriture créative – Rêves de mobilité – Campus France Côte d’Ivoire 7 rue des bougainvilliers Cocody Ambassade

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-19T14:00:00 2021-03-19T16:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Cocody Autres Lieu Campus France Côte d'Ivoire Adresse 7 rue des bougainvilliers Ville Cocody