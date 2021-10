Saint-Brieuc Ti ar Vro-l'Ôté Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Concours d’écriture – Cérémonie de remise des Prix Ti ar Vro-l’Ôté Saint-Brieuc Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

**Cérémonie de remise des prix du concours d’écriture “premiers souvenirs de Bretagne”** Le samedi 20 novembre à 14h30 au Ti ar Vro – l’Ôté. **Féte de l’erminz des priz du concours d’écrivaïje “Premières souvenances de Bertègn”** Le sam’di 20 du mé de novembr a 14e30 a l’Ôté. **Lid disoc’hoù ar genstrivadeg skrivañ “Envorennoù kentañ eus Breizh”** Ar sadorn 20 a viz Du da 2e30 gm e Ti ar Vro.

Entrée libre, réservation obligatoire

Cérémonie de remise des prix du concours d’écriture Trilingue sur le thème “Premiers souvenirs de Bretagne” Ti ar Vro-l’Ôté 138 rue du Légué 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc Côtes-d’Armor

2021-11-20T14:30:00 2021-11-20T16:30:00

